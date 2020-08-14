На Прикарпатті стрімко зростає захворюваність на коронавірус. 138 нових випадків. Лікарні вже наполовину заповнені. Втім, місцеві жителі й далі гуляють весілля, відпочивають в нічних клубах і без масок - їздять у транспорті. Наші кореспонденти - у цьому переконалися.

Це один із найпопулярніших нічних клубів Івано-Франківська. Днями поліція просто серед ночі евакуювала звідси 70 людей. Невідомий заявив про замінування закладу. Бомбу звісно не знайшли, а ось власникам довелося заплатити чималий штраф - за те, що працювали після одинадцятої вечора.

А на цих фото вже інша частина міста. Десятки людей, нехтуючи правилами соціальної дистанції, штурмують магазин "секонд хенду". Такі масові порушення правил карантину інспектори фіксують по всій області. Кажуть: їх не меншає. Головні порушники - заклади харчування.

Віталій Фіглевський, начальник управління державного нагляду дотримання санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:

Люди перебувають на весіллях без масок.і це все якраз і може збільшувати захворюваність. Частково є втома від карантину, частково є народні традиції що весілля має бути гусне, широко.

Чи не щодня воюють із порушниками і водії тролейбусів.

Ігор, водій тролейбуса:

Заходять в салон і знімають маски. Ми стараємось у вікно побачити. Але це не до кожного доходить. Дуже багато інцидентів, як починали дуже важко було.

На Прикарпатті фіксують стрімке зростання захворюваності на коронавірус. 138 нових випадків зараження. У центральній лікарні Івано-Фраківська практично всі ліжка заповнені. Загалом задіяні п'ять відділень, 238 хворих із пневмонією. Минулого тижня кількість ушпиталених перевищувала кількість виписаних пацієнтів.

Тарас Масляк, головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

Це була проблема, була проблема з ліжкомісцями. Мусіли виходити з того що є. На сьогоднішній день ситуація стабілізується. Якщо того тижня поступало 25, 30, 40 за добу, то сьогодні поступило 9.

Чергового спалаху медики чекають вже наступного тижня - після святкування Спаса.