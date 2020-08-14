На Співочому полі в Києві відкрилася виставка квітів "Мультиленд". Над створенням казкових персонажів майстри з усіх районів столиці працювали два місяці. Як тривала підготовка - бачила Марічка Мельник.

Алладін, Міккі Маус, Шрек, чарівні феї та Рапунцель. На цьому великому майданчику - справжній світ мультфільмів.

Зараз ми нарізаємо хризантеми для того щоб потім вже невеличкими квіточками от такими вставляти їх у флористичну губку в якій вони будуть знаходитись для того щоб були гарними наші посіпаки.

Катерина розповідає - ландшафтним дизайнером працює лише місяць. Каже, щоб створити казкових Білосніжку та семеро гномів, знадобилися неабияка фантазія та чимало зусиль. Адже в композиції використано 22 тисячі квітів.

Катерина Сєрокурова, ландшафтний дизайнер Шевченківського району:

Это моя первая выставка большая. Орнамент мы сделали как-бы подчеркивает то что Белоснежка у нас все таки принцеса, вот мы сделали такой вот в зеркальном отображении орнамент. Девочки очень постарались что бы он был идеальный.

А загалом, щоб створити десять казкових історій, тут висадили понад 300 тисяч квітів. Фігури деяких героїв сягають п'яти метрів заввишки. Щоб їх виготовити, використовували металеві конструкції, дерево та виноградну лозу.

Марія Вольська, головна дизайнерка "Київзеленбуд":

Дизайнера готовили выставку на протяжении...две недели как. Можно даже сказать три недели готовили выставку, а до этого еще макеты на протяжении двух месяцев разробатовали. То есть нужно было рассчитать высоту, канструкции отдать это все сварщикам конструкторам что-бы они это все разработали и сделали.

Квіткові композиції за сюжетами популярних мультфільмів були представлені й на попередніх виставках, розповідають організатори. Проте казкову тему вирішили продовжити, щоб відволікти людей від поганих новин.

Денис Погорєлко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку:

Цьогоріч вибрали таку тематику тому, що вирішили так наразі дуже у людей напевно з цим карантином такий не дуже добрий настрій і на нашу думку ці мультяшні герої зможуть підняти людям добрий настрій. Тут є багато мультфільмів і тем які подобаються як і дорослим так і дітям.

"Мульт-ленд" милуватиме око відвідувачів до 13 вересня.