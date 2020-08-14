Тяжкі наслідки пандемії відчули і британці. Економіка країни пережила найбільший спад за всю історію. І вперше за 11 років тут зафіксували технічну рецесію. Чому Британія постраждала більше за інші європейські країни - з'ясовувала Світлана Чернецька.

Цей невеличкий магазинчик на півдні Лондона - яскравий приклад коливань економіки в країні. Спочатку його закрили на карантин, а всіх працівників відрядили у вимушену відпустку. Відповідно замість прибутку залізли в борги. Потім крамниця повернулася до роботи, але в значно менших масштабах.

Домінік Гроув, співвласник магазину подарунків:

Я помітив, що люди намагаються менше часу проводити в магазині, бо не хочуть перебувати в закритому приміщенні. Але нам ще пощастило, бо в нас магазин подарунків, а тепер люди зустрічаються частіше, організовують дні народження, тож принаймні якісь прибутки є.

Цей магазин втримався на плаву лише завдяки підтримці уряду. Під час карантину зарплату люди отримували із держбюджету. Але жодні фінансові програми уряду не змогли врятувати економіку від найбільшої рецесії в історії. Через тотальний локдаун, цілих три місяці витрачати гроші було ніде. Відповідно, знизилися й обсяги виробництва.

Редж Паріх, головний економіст Інституту директорів Великої Британії:

Порівняно з іншими розвиненими країнами, економіка Великої Британії дуже залежить від споживчого сектору та сфери послуг. Крім того, карантинні обмеження в країні були значно жорсткішими й тривали довше, аніж у Європі та США. Тож це все призвело до того, що зниження ВВП в розпал пандемії було найбільшим.

Із квітня до червня економіка Британії скоротилася на понад 20 відсотків. Щоправда, потім знову почала зростати. Адже країна поступово виходить з локдауну. Та до повного відновлення - ще дуже далеко. Тим паче, що карантин особливо вдарив по ринку праці, і армія безробітних і далі поповнюється.

Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії:

Я щиро співчуваю всім, чиї робочі місця опинилися під загрозою. Зокрема, у такому секторі, як авіаперевезення. Найближчі три-чотири роки там навіть не варто чекати відновлення. Не думаю, що потрібно так довго підтримувати ці галузі грошима з держбюджету, але наша мета - дати людям нові можливості та нові надії у цей важкий час.

Щоправда, часу на відновлення економіки - не так багато. Адже наприкінці року країну очікує ще одне потрясіння - фактичне розлучення з Євросоюзом.