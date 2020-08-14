На Донбасі автомобіль з двома армійцями підірвався на міні [ Редактировать ]
Зранку на сході країни ворожих обстрілів не зафіксовано. Бойових втрат серед українських захисників немає. Напередодні автомобіль з двома армійцями підірвався на міні. Один військовий загинув, інший - у важкому стані доправлений до дніпровської лікарні Мечникова. У нього відкрита черепно-мозкова травма.
На передовій бойовики вогню не відкривали. Натомість неподалік окупованого селища Золоте-5, ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.
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