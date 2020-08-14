Названа окончательная дата боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса [ Редактировать ]
17 октября состоится один из главных боев года в профессиональном боксе. За титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) сразятся украинец Василий Ломаченко и кубинец Теофимо Лопесом. После долгих переговоров бойцы, наконец, согласовали условия поединка, сообщает телеканал ESPN.
Промоутер Боб Арум фактически подтвердил факт договоренностей, заявив, что контракт будет подписан в "ближайшее время". Переговоры по этому бою велись несколько месяцев и неоднократно находились на грани срыва.
По данным ESPN, поединок состоится во многом благодаря тому, что Ломаченко пошел на уменьшение своей доли призовых ($3,25 млн) в пользу Лопеса ($1,5 млн).
Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом называют важнейшим событием года в мире бокса. Ведь на кону стоит редчайший титул в боксе - абсолютного чемпиона мира. Им становится боксер, собравший все четыре значимых чемпионских звания.
32-летнему Василию Ломаченко (14-1, 10 KO) принадлежат чемпионские пояса в легком весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
22-летний Теофимо Лопес (15-0, 12 KO) в декабре выиграл звание Международной боксерской федерации (IBF).
Большинство ресурсов, составляющих неофициальные рейтинги бойцов вне зависимости от весовой категории, традиционно включают Василия Ломаченко в топ-3 лучших боксеров.
В рейтинге ESPN он находится на первом месте, а в наиболее авторитетном рейтинге The Ring - на втором после средневеса Сауля Альвареса.
Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усика внесли в базу "Миротворца".
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