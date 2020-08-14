Медовий Спас у селі Спас: як селяни Прикарпаття святкують Маковія? [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні християни східного обряду відзначають Медовий Спас, або як кажуть у народі "Маковея". Це свято символізує закінчення літа та початок збору врожаю. А ще з ним пов'язано багато традицій та прикмет. Жанна Дутчак побувала в селі, де про них знають найбільше.
Три серпневих спаси: медовий, яблучний та горіховий. Де про ці свята знають та можуть розповісти найбільше? Звісно, що тут.
Село Спас - за кілька кілометрів від Коломиї - одне з найдавніших і найбільших на Прикарпатті. Довкола його назви - чимало легенд. І хоча жодна не пов'язана з назвою однойменного свята, місцеві ставляться до всіх трьох Спасів по-особливому.
Микола Гаврилюк, сільський голова Спаса:
Медовий спас у нас дуже гарно святкують, по давнім традиціям. Освячують мед, зустрічаються, йдуть в гості одні до других. Також випічки медові люди традиційно підтримують.
Саме мед і є одним із головних символів свята. На Маковея селяни освячують його в церкві, а місцеві пасічники починають збирати останній у році врожай. Адже вважають, що бджоли після цього дня більше не приносять нектару.
Добрий день. - Добрий. В мене старий вже пасічник. Покажете нам свою пасіку. Йдемо.
Пан Михайло, або як називають його в селі - просто Мотрич, знаний на Спасі пасічник. Своє бджолине господарство, а це сорок вуликів - успадкував ще від діда. Бідкається: цьогоріч ледь нашкріб один бідон меду, хоча зазвичай вибирав понад одинадцять.
Михайло Мотрич, пасічник:
Проблема в тому що була весна була дуже погана, холодно, морози, не цвіло всьо. Одне що дав це липа. І це ми зібрали. Хто міг зібрав, хто ні..бджоли з'їли.
Разом із медом освячують і ось такі букети-обереги з різнотрав'я та польових квітів, які ще називають маковейчиками.
Марія Лоєвська, жителька села Спас:
На верхівку букета кладуть мак і вже по черзі вкладають різними травами. Обов'язковим атрибутом маковейчика має бути сім штук головок маку. Це символи братів мучеників Маковеїв.
А решту господині додають уже на свій смак. Вірять - кожна рослина має своє значення та цілющу силу.
Марія Лоєвська, жителька села Спас:
От барвінок - довголіття. Дівчатам чорнобривці, то для вроди для краси, щоб нев'януча краса їх. Кожного року на Маковея люди приходять до церкви і я би сказала у нас йде навіть якесь таке змагання в кого краща композиція.
Трави та зілля для маковійчика господині збирають самі.
Галина Гоянюк, жителька Спаса:
Так аби не коло дороги, аби машини не їхали, щоб були цілющі трави. Якщо мак посвятиться, мак береться в дорогу. Ніяка нечиста сила, аварії нема.
Посвячені маковійчики зберігають у хаті як обереги. А мак розсипають біля будинку.
Параска Тимощук, жителька Спаса:
На Маковея посвячу мак, і кругом хати укроплюю маком хату від всяких злих духів.
Наступним святом буде Яблучний Спас. Останні десять років цього дня в селі влаштовували ще і фестиваль автентичної карпатської кухні. Втім, цьогоріч через карантин - все довелося скасувати.
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