У Києві автомобіль протаранив кав'ярню [ Редактировать ]
У Києві автомобіль влетів у кав'ярню. ДТП сталося близько одинадцятої ранку на перехресті вулиць Дніпровська набережна та Княжий затон.
За попередніми даними, водій "Мазди" проігнорував червоний сигнал світлофора і на великій швидкості зіткнувся з "Лексусом", тоді вилетів на зупинку та розтрощив кав'ярню.
Всередині було двоє працівників, один з них отримав незначні порізи. Винуватця ДТП - у тяжкому стані доправили в реанімацію. Інших постраждалих немає.
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