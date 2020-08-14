У Києві автомобіль влетів у кав'ярню. ДТП сталося близько одинадцятої ранку на перехресті вулиць Дніпровська набережна та Княжий затон.

За попередніми даними, водій "Мазди" проігнорував червоний сигнал світлофора і на великій швидкості зіткнувся з "Лексусом", тоді вилетів на зупинку та розтрощив кав'ярню.

Всередині було двоє працівників, один з них отримав незначні порізи. Винуватця ДТП - у тяжкому стані доправили в реанімацію. Інших постраждалих немає.