Всеукраїнське соціологічне дослідження показало розподіл симпатій українців перед місцевими виборами [ Редактировать ]
6-10 серпня 2020 року дослідницька компанія Active Group провела всеукраїнське соціологічне дослідження. Загалом методом особистих інтерв’ю за стандартизованою анкетою було опитано 2500 респондентів з усіх регіонів України крім тимчасово окупованих територій. Похибка такого дослідження при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,5%
Дослідження показало, що партія "Слуга Народу" все ще утримує чільну позицію - їй надають перевагу 27,4% респондентів.
На другому місці - партія "Європейська Солідарність", що набрала 16,5%.
Замикає трійку лідерів симпатій "Опозиційна платформа "За Життя!", яка має 15,9% симпатій.
За ними в рейтингу йде Всеукраїнське Об’єднання "Батьківщина" з 12%.
Наступне місце з великим відривом посідає "Радикальна партія Олега Ляшка" що сильно втратила свої позиції - лише 4,4% опитаних. "Партія Шарія" з 3,7% прихильників не змогла перевершити попередні рейтинги.
Всеукраїнське Об’єднання "Свобода" набрало 3,2% прихильників попри колишню участь у Парламенті.
Партія "Сила і честь" також утримує попередній рівень підтримки - 3%.
Новий політичний проєкт "ЗА Майбутнє" попередньо отримав підтримку 2,6% українців. Такий стрімкий зліт показує, що за умов правильної роботи партія “ЗА Майбутнє” може претендувати на місця у місцевих та обласних радах.
Замикає рейтинг партія "Голос", що набрала лише 2,4% симпатій опитаних українців.
В опитуванні не були представлені вузькорегіональні політичні проєкти. На загальнонаціональному дослідженні у них майже не було шансів отримати значну прихильність населення. Проте, кількість респондентів, що дали відповідь "Інша партія" майже досягла 5%. Для парламентських виборів цей показник нечасто перевершує межу в 2%.
Також у дослідженні українців просили оцінити роботу чинених представників влади. 45% населення позитивно або скоріше позитивно оцінюють діяльність президента Володимира Зеленського, а 46% несхвально ставляться до неї, оцінивши негативно, або скоріше негативно.
Роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно або скоріше позитивно оцінюють 19,7% респондентів, а негативно або скоріше негативно - 62,9%.
47,5% не схвалюють роботу голови Офісу президента Андрія Єрмака, а 56.5% негативно бо скоріше негативно ставляться до роботи 56,5%.
Рейтинг міністра охорони здоров’я Максима Степанова склав 30,5% позитивних або скоріше позитивних оцінок проти 44,5% негативних, або скоріше негативних.
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