Пандемія COVID-19: у світі від коронавірусу одужали майже 14 мільйонів людей [ Редактировать ]
Понад 21 мільйон людей по всьому світу інфіковані COVID-19. Одужали майже 14 мільйонів. Померли 758 тисяч осіб. Трійка антилідерів за кількістю хворих незмінна: США, Бразилія, Індія.
За цим показником до п'ятірки також входять Росія та Південно-Африканська Республіка. Україна на 31 місці. Зараз у світі активно розробляють і тестують вакцини проти коронавірусу. Деякі виробники на завершальних стадіях.
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