Понад 21 мільйон людей по всьому світу інфіковані COVID-19. Одужали майже 14 мільйонів. Померли 758 тисяч осіб. Трійка антилідерів за кількістю хворих незмінна: США, Бразилія, Індія.

За цим показником до п'ятірки також входять Росія та Південно-Африканська Республіка. Україна на 31 місці. Зараз у світі активно розробляють і тестують вакцини проти коронавірусу. Деякі виробники на завершальних стадіях.