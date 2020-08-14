Астрономы поняли, почему звезда Бетельгейзе стала неожиданно темнеть. Виной всему выброс, которым она "плюнула" в космос, и который заслонил ее от наблюдателей на Земле. К такому выводу пришли американские ученые, исследование которых опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Бетельгейзе, яркая звезда созвездия Ориона, начала вести себя неожиданно осенью 2019 года, снизив свой блеск почти на две трети к февралю 2020 года. Ряд ученых предрекали скорый взрыв Бетельгейзе как сверхновой, что должно было завершить ее жизнь.

Впрочем, взрыва так и не произошло, Бетельгейзе прошла через период потускнения, и к маю этого года достигла прежнего блеска. Астрономы предполагали, что ее заслонило пылевое облако, или на ее поверхности возникли пятна.

Как оказалось, Бетельгейзе сама закрыла себя пылевым облаком. Космический телескоп Hubble "увидел" огромное количество вещества, в течение трех месяцев летевшего от поверхности звезды во внешние части ее атмосферы со скоростью примерно 320 тыс. км/час.

Оторвавшись от звезды на миллионы километров, эта раскаленная я плазма, представляющая собой ионы, остыла и сконденсировалась в гранулы пыли, которая сформировала плотное непрозрачное облако, затмившее свет звезды для наблюдателей на Земле. Астрономы считают, что вспышка была вызвана обычной пульсацией звезды.

Бетельгейзе находится в 700 световых годах от Солнца, поэтому в действительности все события происходили с ней в начале XIV века, поскольку мы видим лишь свет, дошедший до нас.

Бетельгейзе является едва ли не единственной звездой, за исключением нашего Солнца, детали поверхности которой ученые могут различить с помощью существующего на сегодняшний день инструментария.

Ранее сообщалось, что астрономы опубликовали уникальный снимок туманности вокруг Бетельгейзе.