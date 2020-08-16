За сутки в Украине зафиксировали 1637 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает СНБО.

Так, в стране уже 91 356 случаев болезни с начала пандемии. Из них 47 822 выздоровели (392 – за минувшие сутки). От инфекции за сутки погибли 24 человека. Общее число жертв составляет 2068 человек.

Отмечается, что больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) и Львовской (127) областях, а также в Киеве (146).

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