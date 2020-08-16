Коронавирус "удерживает позиции" в Украине [ Редактировать ]
За сутки в Украине зафиксировали 1637 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает СНБО.
Так, в стране уже 91 356 случаев болезни с начала пандемии. Из них 47 822 выздоровели (392 – за минувшие сутки). От инфекции за сутки погибли 24 человека. Общее число жертв составляет 2068 человек.
Отмечается, что больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) и Львовской (127) областях, а также в Киеве (146).
Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда в Украине начнется вторая волна коронавирусной инфекции.
по теме
В Украине продолжает ухудшатся "коронавирусная" статистика
Самое большое заражение отмечается в 4 регионах
В Украине наблюдается негативная динамика коронавируса
Наибольшее количество зараженных регистрируют в 4 регионах
В Украине "упало" число инфицированных коронавирусом
4 региона лидируют в списке заражения
В Украине увеличивается заболеваемость коронавирусом
Инфекция поразила 3 региона
В Киеве ужесточат карантинные ограничения: что изменится
Режим вступает в силу с 17 августа