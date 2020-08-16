Ослабление карантина: какие регионы не снимут ограничения [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
10 регионов и Киев не готовы ослабить карантинные ограничения.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, на 16 августа к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.
Отмечается, что во Львовской области заполненность больниц пациентами превышает 50%.
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зафиксированы 1638 случаев COVID-19. При этом, в регионах наблюдается наихудшая эпидемиологическая ситуация.
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