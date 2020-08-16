Купити треба багато всього

А для тих, хто має дітей, як ніколи актуальною стає ще одна стаття витрат - школа. Адже цього року велика ймовірність, що навчання буде не віртуальним, як в останні пів року. А отже купити треба багато всього - від канцелярії до одягу.

Тож, скільки коштує зібрати учня? Наші журналісти пройшлися шкільними базарами у столиці та регіонах - і порівняли ціни.

Підготовку до першого вересня мама Наталія з донькою Машею починають на одному зі столичних ринків. Тут продають усе для школярів - від одягу до зошитів. Ціни середні по Києву.

Перша покупка - спідниця за 600 гривень. Класичну блузу в родині вирішили замінити на сучасну футболку з принтом за 650. Адже з кожним роком попит на класичний одяг меншає, кажуть продавчині. Особливо цього літа - через карантин.

Ірина, продавчиня:

В этом году очень мало детей, как-то со школой неизвестно, с отдыхами тоже неизвестно, поэтому как-то посетителей меньше в этом году в связи с карантином, но ничего после карантина всем дорого. Карантин нас подвел, люди потратились, сидя дома и не зарабатывая ничего.

Далі взуття. На шестикласницю Машу вже підходять дорослі туфлі, тож і ціна в них недитяча - більше як дві тисячі за пару.

Давай эти померяем, Машунь - ну можно.

Із рюкзаком простіше. Марія вибрала сумку за 500 гривень. Та продавчиня ціну знизила - до трьохсот. Тож мінімальний лук лише на ранню осінь - обійшовся в 3550 гривень. Далі до канцтоварів.

10 зошитів, пенал, ручки та щоденник - усе це обійшлося Наталії в 425 гривень. І це без друкованих зошитів і посібників.

Тетяна, продавчиня:

От мінімум… мінімум. Тут плюс карантин, ми не знаємо, як будем навчатися. Беруть саме елементарне. Це обійшлося 58. Ну там до ста, це можна зібрати першачка.

Наталія, мати Марії:

Неплохо мы, в общем, зашли на 4000 грн, но надо учитывать, что это только осень и надо учитывать что это один ребенок, а у нас два школьника если сравнить с прошлым годом, мне кажется все дешевле стало.

А це вже Дніпро. Центральний ринок. У павільйоні з одягом для дівчат придивляється і прицінюється Юлія. До першого вересня готує двох своїх дочок. 10 річна Софія цього року піде до п'ятого класу, а восьмирічна Анастасія - у третій. Дівчата зі своїм шкільним образом уже визначилися. Біла блузка з відкритими плечима та чорна спідниця.

Это будет как школьная форма, а так у нас есть сарафаны с прошлого года.

Та одним нарядом підготовка до першого вересня в Юлії тільки починається. Шкільний список чималий, дівчина сподівається вкластися в 12 тисяч гривень.

Юлія, жителька Дніпра:

Уже сегодня купили спортивные костюмы, то, что нужно, даже если не пойдем в школу. Блузки, юбки, сарафаны, туфли будем покупать ортопеды, поэтому последние. Сегодня пойдем за канцелярией, все равно надо.

Продавці кажуть, ціни від торішніх майже не відрізняються. У середньому святковий одяг на дівчинку обійдеться у 600 гривень.

Наталія, продавчиня:

Девочку можно одеть, качество хорошее.

Хлопці, хоча і не такі модники, як дівчата, та для них шкільне вбрання теж є на будь-який смак.

Ольга, продавчиня:

Короткий рукав, шведочка - это в основном 320. Есть 250 и 350 это более новые завозы.

Костюми коштують від семи сотень до півтори тисячі гривень. Іван свій шкільний гардероб оновлює з футболки. Говорить, полюбляє спортивний стиль.

Іван, школяр:

Купил для школы. 550 грн.

А дитяче взуття коштує приблизно однаково - що для хлопців, що для дівчат. На ринку великий вибір ранців.

Самая минимальная наценочка это рюкзак 1,2, 3 класс - 250 грн. 350 грн. 400 грн. Самая максимальная цена это 600.

На будь-який смак та гаманець - і шкільна канцелярія. Пенали до трьохсот гривень. Ціна на зошити також різниться.

Наталія, продавчиня:

На 12 листов тетрадочка 2 грн, на 18 - 2,70, на 24 листика - 3,60. Цены у нас минимальные.

Тож зібрати школяра в Києві нам вдалося за майже чотири тисячі гривень, тоді як у Дніпрі цінник удвічі нижчий. Хоча чи потрібен буде шкільний одяг і канцелярія цього року - досі невідомо. Усе залежатиме від карантину.