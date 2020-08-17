НАТО спростувало посилення присутності на сході Європи [ Редактировать ]
НАТО не посилює присутності на Сході Європи. Так в Альянсі відповіли на слова Олександра Лукашенка про "брязкання гусеницями" на кордоні з Білоруссю.
У заяві йдеться, що мета багатонаціональних сил у регіоні - це винятково оборона та запобігання конфліктам. Наголошено і на важливості поваги до фундаментальних свобод, зокрема висловлення думки та мирного протесту.
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