Близько тисячі людей вийшли на мітинг солідарності із Білоруссю у Празі. На Староміській площі зібралися і чехи, і білоруські емігранти. В руках тримали біло-червоні прапори і плакати "Зупиніть насильство" і "Вільна Білорусь".

Чеський прем'єр Андрій Бабіш у своєму "Твіттері" закликав Євросоюз підтримати білорусів. Кілька сотень людей сформували ланцюг солідарності і у центрі Варшави.

Максим Юс, протестувальник: