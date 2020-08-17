У Празі сотні людей вийшли на підтримку протестів у Білорусі [ Редактировать ]
Близько тисячі людей вийшли на мітинг солідарності із Білоруссю у Празі. На Староміській площі зібралися і чехи, і білоруські емігранти. В руках тримали біло-червоні прапори і плакати "Зупиніть насильство" і "Вільна Білорусь".
Чеський прем'єр Андрій Бабіш у своєму "Твіттері" закликав Євросоюз підтримати білорусів. Кілька сотень людей сформували ланцюг солідарності і у центрі Варшави.
Максим Юс, протестувальник:
Прежде всего свобода, свобода самовыражения. Чтобы власть не вмешивалась и позволяла гражданам жить, ка кони хотят. Полиция должна охранять людей, а не бить. Государство должно помогать, а не как было в ситуации с коронавирусом, врать и замалчивать какие-то факты.
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