Без висновку комісії свідоцтва про народження дитини - не видають

В Івано-Франківську подружжя вже майже місяць не може оформити свідоцтво про народження дитини. Через коронавірусні обмеження у пологовому будинку батьки вирішили народжувати вдома.

Пологи минули добре, а от одразу після них - почалися проблеми. Деталі з'ясовувала - Жанна Дутчак.

Так у нас поповнення в сім'ї. Народилася донечка - Мая.

Для франківчанки Надії це вже треті пологи. Старших доньку та сина жінка народжувала в лікарні. Обидва рази, каже, її підтримував чоловік. Та через карантин партнерські пологи заборонили. Тож Маю вирішила привести на світ удома, з чоловіком.

Надія Ребриста, жителька Івано-Франківська:

Залишатися в пологовому самій мені зовсім не хотілося. Це страшно насправді. Тому в комфортних для себе умовах ми вирішили залишитися вдома.

Як правильно оформити документи, чоловік Надії Михайло - вивчив ще до народження дитини. Викликав педіатра та гінеколога, які оглянули дитину й маму. І з висновками лікарів за довідкою пішов в обласний департамент охорони здоров'я. Там мала б постійно діяти медична консультативна комісія, яка підтверджує народження дитини поза медзакладом. Розглянути документи комісія зобов'язана протягом 10 днів. Чоловік розповідає: другий тиждень ходить у департамент, та марно.

Михайло Ребристий, житель Івано-Франківська:

Невідомо, коли комісія зможе працювати. Бо всі її члени більшість її членів у відпустці. І в комісії немає кворуму.

Без висновку комісії свідоцтва про народження дитини - не видають.

Михайло Ребристий, житель Івано-Франківська:

Я не можу дитину ні прописати, ні отримати її податковий номер, ні подати на субсидію, ні подати на допомогу, ні отримати бебі-бокс.

Надія Ребриста, жителька Івано-Франківська:

Виходить що народити вдома було простіше ніж отримати зараз документи. Дайте мені довідку тому що мені потрібна довідка. Ми живемо в ХХІ столітті і досі стикаємося із такими бюрократичними абсолютно непотрібними речами. Це буває не часто, шо жінки народжують дома і вже мали б бути якийсь налагоджений механізм.

Разом із Михайлом наша знімальна група вирушає до начальника департаменту охорони здоров'я.

Володимир Дзьомбак, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:

Якщо людина у відпуску, секретар у відпустці. І коли розумієте людина народжує дома ризикуючи це є ваші особисті. Але ми притримуємося завжди чинного законодавства.

Десять днів вам дає законодавство. - Ми всіх дотримуємось. Якщо є люди які є у відпустці я їх не можу викликати тому, що ви вирішили народити дома.

Утім, директор департаменту пообіцяв надати батькові документ уже завтра. Хоча відведених десять днів уже минули. Чи дотримається чиновник обіцянки - ми простежимо. Тим часом Михайло написав скаргу на гарячу лінію МОЗ - сподівається там знайдуть винних у затримці документів.