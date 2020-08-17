Местные выборы могут перенести: в Минздраве назвали условие [ Редактировать ]
Местные выборы в Украине, которые запланированы на 25 октября 2020 года, могут перенести из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Соответствующее заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.
По словам Ляшко, украинская власть может принять решение о переносе местных выборов на более поздний срок, если 50% территории страны окажется в "красной" карантинной зоне.
Это будет достаточным основанием для запрета проведения в Украине любых массовых мероприятий, в том числе и выборов.
Примером для Украины может служить Польша, которая недавно переносила президентские выборы из-за эпидемии. По словам Ляшко, опыт Польши показал, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев заражения коронавирусом.
Ляшко отметил, что сейчас трудно спрогнозировать, будет ли достаточно оснований для переноса местных выборов. О возможности их проведения или переноске можно будет говорить лишь в начале октября.
Ранее Зеленский рассказал, как будут проходить местные выборы.
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