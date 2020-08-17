В Киеве ужесточили карантин: что запрещено [ Редактировать ]
С понедельника, 17 августа, Киев вошел в "желтую" зону карантина из-за увеличения количества зараженных коронавирусом.
Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Усилены следующие ограничения и запреты:
- Запрещено пребывание в общественных сооружениях, общественном транспорте без масок.
- Запрещено пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
- Запрещено самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.
- Запрещено проведение массовых мероприятий с участием больше одного лица на 5 м. кв площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее, чем 1,5 м, если участники размещены стоя.
- Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть только на половину.
Также общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров только по количеству мест для сидения.
Ранее сообщалось, что Украина сократила "красный список". Также мы писали о том, что для украинцев открыли границы более 40 стран.
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