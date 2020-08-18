На Вінничині зафіксували спалах COVID-19 у психоневрологічному інтернаті [ Редактировать ]
На Вінничині зафіксували спалах COVID-19 у психоневрологічному інтернаті. Коронавірус виявили у молодшої медичної сестри і п'ятьох підопічних. Стан здоров'я усіх інфікованих - задовільний. Працівниця закладу перебуває вдома на самоізоляції. Підопічних - госпіталізували. У закладі посилили режим карантинних заходів.
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