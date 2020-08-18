Кохання без кордонів: Німеччина дозволила возз’єднання неодружених партнерів попри карантин

Закохані пари, які постраждали через обмеження на в'їзд, запроваджені для громадян так званих третіх країн, тепер знову можуть зустрітися на території Німеччини