На Харківщині правоохоронці викрили банду, яка під виглядом поліцейських викрадала людей. Ватажком був кримінальний авторитет, а жертвами ставали наркозалежні. За них зловмисники вимагали чималу суму грошей у їхніх родичів. Погрожували притягненням до кримінальної відповідальности. Викрадачами виявилися п'ятеро жителів Харкова, один із них - співробітник правоохоронних структур. Усім загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Олеся Бойко, речниця ДВБ Національної поліції України: