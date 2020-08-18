Псевдополіцейські: На Харківщині викрили банду викрадачів людей [ Редактировать ]
На Харківщині правоохоронці викрили банду, яка під виглядом поліцейських викрадала людей. Ватажком був кримінальний авторитет, а жертвами ставали наркозалежні. За них зловмисники вимагали чималу суму грошей у їхніх родичів. Погрожували притягненням до кримінальної відповідальности. Викрадачами виявилися п'ятеро жителів Харкова, один із них - співробітник правоохоронних структур. Усім загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Олеся Бойко, речниця ДВБ Національної поліції України:
За адресою мешкання кримінального авторитета також виявили та вилучили значний асортимент наркотиків - це і героїн, марихуана, так звані "гриби" та "шишки", а також холодну, вогнепальну зброю і значну кількість готівки у різній валюті. Крім того, правоохоронці виявили чоловіка, якого незаконно утримували учасники групи з метою експлуатації.
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