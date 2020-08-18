1616 випадків інфікувань коронавірусом зафіксовано в Україні. Це нові дані, які наводить РНБО. 27 людей померло від недуги, натомість 761 - одужала. Найбільше інфікувань на Харківщині - коронавірус виявили у 204 мешканців регіону. Найменший приріст інфікованих на Черкащині - дві людини за добу.