В городской больнице Херсона зафиксировали вспышку COVID-19.

Об этом сообщает глава херсонской ОГА Юрий Гусев.

По его словам, служебное расследование событий в больнице должно завершиться до конца недели.

У меня просьба ускорить расследование и сделать из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому ожидаю предложений по результатам этого расследования до конца недели.

Отмечается, что в медучреждении выявлено 30 случаев коронавируса: 18 медработников, работник больницы, который не является медиком, пять пациентов и шесть контактных лиц.

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