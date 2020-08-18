В херсонской больнице случилась вспышка коронавиируса [ Редактировать ]
В городской больнице Херсона зафиксировали вспышку COVID-19.
Об этом сообщает глава херсонской ОГА Юрий Гусев.
По его словам, служебное расследование событий в больнице должно завершиться до конца недели.
У меня просьба ускорить расследование и сделать из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому ожидаю предложений по результатам этого расследования до конца недели.
Отмечается, что в медучреждении выявлено 30 случаев коронавируса: 18 медработников, работник больницы, который не является медиком, пять пациентов и шесть контактных лиц.
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