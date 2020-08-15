В общежитии Запорожского медуниверситета вспыхнул коронавирус, по ударом оказались 29 иностранных студентов. Об этом сообщает официальный сайт Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

По данным центра, массовая вспышка коронавирусной инфекции произошла в общежитии вуза.

Больных госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу.

Стоит отметить, что медработники обследовали 72 контактных студентов иностранного факультета медуниверситета и заявили, что по состоянию на утро 15 августа коронавирус обнаружен у 29 человек.

Из них 25 с легким течением заболевания – госпитализированы в Запорожскую городскую больницу №7, еще 4 человека с заболеванием средней степени тяжести госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Как мы сообщали, Киев обновил антирекорд по COVID-19. За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 232 жителей Киева, один случай - летальный.

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