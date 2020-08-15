В общежитии Запорожского медуниверситета зафиксировали вспышку COVID-19 [ Редактировать ]
В общежитии Запорожского медуниверситета вспыхнул коронавирус, по ударом оказались 29 иностранных студентов. Об этом сообщает официальный сайт Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.
По данным центра, массовая вспышка коронавирусной инфекции произошла в общежитии вуза.
Больных госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу.
Стоит отметить, что медработники обследовали 72 контактных студентов иностранного факультета медуниверситета и заявили, что по состоянию на утро 15 августа коронавирус обнаружен у 29 человек.
Из них 25 с легким течением заболевания – госпитализированы в Запорожскую городскую больницу №7, еще 4 человека с заболеванием средней степени тяжести госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Как мы сообщали, Киев обновил антирекорд по COVID-19. За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 232 жителей Киева, один случай - летальный.
Читайте также, Зеленский заявил, что Украина на грани второй волны коронавируса.
по теме
Пандемия коронавируса: ВОЗ объявила наивысший уровень тревоги
ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации из-за
Украина на грани второй волны коронавируса - Зеленский
В пятницу, 14 августа, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по коронавирусу
Названы регионы-лидеры по нарушению карантина в Украине
В Украине за время пандемии полиция составила почти 22 тысячи протоколов за нарушение карантина.
МОЗ закликає українців виконувати "карантинні" рекомендації
Україна побила черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу
Covid-19 у Україні: оновлена статистика
У жовтні Україну може охопити нова хвиля Covid-19, - про це попередили в Міністерстві охорони здоров'я