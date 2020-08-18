SpaceХ запускає чергову ракету із супутниками Starlink [ Редактировать ]
Компанія Ілона Маска SpaceХ запуcкає ракету Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників системи Starlink. Власне, космічний апарат саме в ці хвилини стартує з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида. На орбіту виведуть 58 сателітів та 3 космічні апарати компанії Planet Labs.
Нагадаю, нещодавно SpaceХ розпочала бета-тестування проекту Starlink - супутникової системи для забезпечення всіх мешканців Землі глобальним доступом до інтернету. Цей проєкт розвивають низка великих компаній - Amazon, Boeing, Oneweb, Samsung та SpaceХ.
Але саме остання домоглася найбільшого успіху. Зараз орбітальна група супутників SpaceХ нараховує 600 апаратів. Швидкість скачування у бета-версії "інтернету від Ілона Маска" сягає 60 Мбіт/с. Покриття поки що обмежене північною частиною США і півднем Канади.
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