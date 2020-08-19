На Донбасі зберігається перемир'я. У штабі ООС кажуть: минулої і цієї доби там не зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Натомість, за даними розвідки, за останні два тижні через неконтрольовану ділянку кордону з Росією на окуповані території доправили до 20 одиниць бойової техніки і партію безпілотників.