На Донбасі зафіксували російську бойову техніку [ Редактировать ]
На Донбасі зберігається перемир'я. У штабі ООС кажуть: минулої і цієї доби там не зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Натомість, за даними розвідки, за останні два тижні через неконтрольовану ділянку кордону з Росією на окуповані території доправили до 20 одиниць бойової техніки і партію безпілотників.
по теме
Росія постачає зброю бойовикам на тимчасово окупованій території Донбасу
На окуповану частину Донецької та Луганської областей Росія доставила не менше 10 одиниць бронетехніки та близько 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами, військовим майном та близько тисячі тонн пального
Загострення на передовій: на Донбасі зафіксували два ворожі обстріли
Окупанти вели вогонь поблизу Новолуганського зі стрілецької зброї, а біля Шумів стріляли з гранатометів
На Донбасі діє режим припинення вогню
Жодного обстрілу українських позицій не зафіксовано минулої доби на Донбасі, - про це повідомили у штабі ООС
Бойовики ігнорують режим припинення вогню на Донбасі
Окупанти на сході країни вперто ігнорують режим припинення вогню, про який було домовлено тиждень тому
Бойовики обстріляли з гранатометів околиці Красногорівки
Російські найманці з автоматичного станкового гранатомета гатили поблизу Південного та Красногорівки