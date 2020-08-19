Какой знак зодиака притягивает деньги [ Редактировать ]
Оказывается, чтобы стать миллионером, недостаточно быть только хватким, проворным и целеустремленным. Очень важно еще и родиться под определенной звездой. Астрологи рассказали, какому знаку зодиаку легко зарабатывать деньги.
В большинстве своем Овны относятся к деньгам не как к цели, а как к помощникам в осуществлении своих маленьких и больших желаний. Как показывает практика, слава и всеобщее обожание для представителя этого знака Зодиака гораздо важнее денег как таковых.
Но, тем не менее, амбициозному и непоколебимому Овну довольно часто удается добиться определенных карьерных высот, оставив всех потенциальных конкурентов далеко позади. Если перед ним будет стоять цель заработать миллион, можно не сомневаться, он его заработает, пусть не через год и не через 5 лет, но к цели он все-таки придет.
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