Одним все равно, что вокруг происходит и нет тяги знать обо всем, а другие наоборот - из кожи вон вылезут, но до сути докопаются. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый любознательный.

Итак, на первом месте оказались Близнецы. Последние новости, события в стране и в мире, книжные новинки и кинопремьеры - вот истинная стихия Близнецов. Жизнь в плотном потоке информации - их насущная потребность.

Часто они увлекаются познанием наук. Обожают проводить разного рода эксперименты. Аналитически исследуют заинтересовавший объект.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый пунктуальный.