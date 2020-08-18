Какой знак зодиака самый любознательный [ Редактировать ]
Одним все равно, что вокруг происходит и нет тяги знать обо всем, а другие наоборот - из кожи вон вылезут, но до сути докопаются. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый любознательный.
Итак, на первом месте оказались Близнецы. Последние новости, события в стране и в мире, книжные новинки и кинопремьеры - вот истинная стихия Близнецов. Жизнь в плотном потоке информации - их насущная потребность.
Часто они увлекаются познанием наук. Обожают проводить разного рода эксперименты. Аналитически исследуют заинтересовавший объект.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый пунктуальный.
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