Третя жертва білоруських силовиків. Сьогодні в військовому шпиталі Мінська помер 44-річний Генадій Шутов із Бреста. 11 серпня, під час акції протесту в Бресті, він отримав вогнепальне поранення в голову. Як повідомив інформаційний портал tut.by, очевидці вважають, що постріл, який зрештою став смертельним, було зроблено з даху адміністративної будівлі, під якою зібралися протестувальники.

Тож натепер, жертв силового розгону демонстрацій у Білорусі троє. Втім, учасники та свідки подій припускають, що насправді їх може бути більше. Акції протесту тривають у Білорусі вже 11 день. Ситуацію в сусідній країні оглянуть мої колеги.

Робоча зміна на страйку - стала звичною за останній тиждень для сотень білоруських трудівників.

Ілля Єфименко, працівник заводу "Білоруськалій":

Выражаю солидарность со всем нашим коллективом, с его большинством. В плане того, что такому беспределу, который творился в наше стране 9, 10, 11 августа просто не место.

Завод "Білоруськалій"- один із найбільших у світі виробників калійних мінеральних добрив. Сьогодні шахтарі - попри погрози з боку керівництва - знову вийшла на страйк. Як і робітники "ГродноАзот" та десятків інших підприємств. Проблеми з ОМОНом мали страйкарі на прохідній Мінського тракторного заводу.

Під натиском правоохоронців люди розбіглися. За деякими даними, є затримані. Схожа ситуація і біля будівлі "Белтелерадіокомпанії". Там теж почалися розгони. Журналісти протестують проти цензури. Натомість, кажуть, що на їхні місця вже знайшли заміну.

Альона Мартиновська, співробітниця Белтелерадіокомпанії:

Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для митингов, мы собираем их всей страной, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для "Новостей".

До антиурядових протестів у Білорусі долучилися спортсмени. Майже сотня з них звернулася до влади з відкритим листом. Вимагають провести повторні вибори, звільнити затриманих мітингувальників та політв'язнів, а також припинити свавілля силовиків.

Якщо ж влада на діалог не піде або на спортсменів тиснутимуть - вони погрожують відмовитися від виступів за національну збірну. Таку одностайність у суспільстві представники опозиції вважають своєю перемогою. Напередодні ввечері вони створили єдину координаційну раду опозиції.

Ольга Ковалькова, представниця Світлани Тихановської:

Координационный совет - он является единым представительным органом белорусского общества, он создан, создается и будет функционировать по инициативе Светланы Тихановской, с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе.

Олександр Лукашенко назвав цю раду "чорною сотнею" і обіцяє розігнати.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом.

Лукашенко і далі звинувачує Захід в організації заворушень. Президент наказав міністерству внутрішніх справ більше не допускати безладу в країні, особливо в Мінську. Щоправда, не уточнив, що має на увазі під безладом - народні виступи чи свавілля правоохоронців.