Із кошиками фруктів, медом і запашними травами. Сьогодні у православній церкві - одне з 12 найбільших свят - Преображення Господнє. Цей день ще називають другим або Яблучним Спасом. Це свято подяки за щедрі врожаї. За повірям, освячені сьогодні фрукти і мед символізують плоди людської віри. Святкували сьогодні і у Києво-печерській Лаврі.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:

Нехай це свято приносить кожному радість. І якщо ми хочемо, щоб все змінилося і в суспільстві ми повинні кожен мінятися сам. Людина духовно ізціляється постом і молитвою. До такої людини не можуть приступити вороги. Потрудись заради свого власного спасіння і для слави Божої. З молитвою краще жити і все змінюється. Саме тому ми сьогодні будемо освячувати трави, виноград, яблука. Нехай Господь береже. Це древня традиція, яка є благодарністю Богу і ми просимо благословіння для нашого здоров'я і наших потреб.

Ілля, вірянин: