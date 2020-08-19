Кошики із фруктами, медом та травами: у Києво-Печерській Лаврі відсвяткували Преображення Господнє [ Редактировать ]
Із кошиками фруктів, медом і запашними травами. Сьогодні у православній церкві - одне з 12 найбільших свят - Преображення Господнє. Цей день ще називають другим або Яблучним Спасом. Це свято подяки за щедрі врожаї. За повірям, освячені сьогодні фрукти і мед символізують плоди людської віри. Святкували сьогодні і у Києво-печерській Лаврі.
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:
Нехай це свято приносить кожному радість. І якщо ми хочемо, щоб все змінилося і в суспільстві ми повинні кожен мінятися сам. Людина духовно ізціляється постом і молитвою. До такої людини не можуть приступити вороги. Потрудись заради свого власного спасіння і для слави Божої. З молитвою краще жити і все змінюється. Саме тому ми сьогодні будемо освячувати трави, виноград, яблука. Нехай Господь береже. Це древня традиція, яка є благодарністю Богу і ми просимо благословіння для нашого здоров'я і наших потреб.
Ілля, вірянин:
Ми ідемо до церкви, освячуємо плоди в церкві, причащаємося, сповідуємося, а потім їдемо додому і святкуємо.
по теме
Вісник миру і приклад смирення: у Києво-Печерській лаврі відзначили шосту річницю з дня призначення митрополита Онуфрія предстоятелем УПЦ
Шосту річницю з дня призначення митрополита Онуфрія предстоятелем Української Православної Церкви сьогодні відсвяткували у Києво-Печерській лаврі
Как изменилась УПЦ за 6 лет предстоятельства Блаженнейшего Онуфрия
Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал, как изменилась УПЦ за 6 лет предстоятельства Блаженнейшего Онуфрия
В Украинской Православной Церкви четыре новых митрополита и два архиепископа
в день 6-летия со дня интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов, на торжествах в Киево-Печерской лавре четверо архиереев возведены в сан митрополитов
У Києво-Печерській Лаврі відзначили Медовий Спас
Перший Спас сьогодні відзначили і в Києво-Печерській Лаврі. Через карантинні обмеження - літургія відбувалася просто неба біля Успенського собору
Медовый спас: приметы и традиции этого дня
14 августа в Украине отмечают большой религиозный праздник - Медовый Спас