"Полі-Америка" - один із найбільших виробників та утилізаторів поліетилену у світі

А в Штатах - масштабна пожежа на промислових складах у Техасі. Вони належать компанії "Полі-Америка". Це один із найбільших виробників та утилізаторів поліетилену у світі.

Вогонь охопив не лише приміщення, а й частину залізничного полотна, яке веде на територію фабрики. За словами менеджерів підприємства, на складах зберігали рулони плівки, тому пожежа триває вже кілька годин.

За попередньою оцінкою, її могло спричинити падіння лінії електромережі.