Гибель екосистем, обвалення берегів та мільйонні збитки. Незаконне намивання піску з річок - загрожує Україні екологічним лихом. Наша Ксенія Барвіненко знайшла де в Києві незаконно добувають річковий пісок, і побачила, як працюють нелегальні схеми.

Околиці Голосіївського району столиці. Глуха промзона. За цим височезним парканом - розкрадання на мільйони гривень. Тут територію орендувала компанія "Мостобуд" - обіцяла зробити міст через Дніпро. Та згодом ділянка опинилася в оренді "Еко буд трейд". Роки боротьби - і нарешті міськрада почула активістів.

Роман Литвин, правозахисник:

Ми бачимо незаконну передачу цієї ділянки в суборенду. Це земельна ділянка Київської міської ради, яку вона дала в оренду ПАТ "Мостобуд" і "Мостобуд" порушуючи умови договору до 18 року передав її в суборенду. Земельна ділянка більше семи років використовується не за цільовим призначенням, ніяких робіт по будівництву моста не відбувається, відбувається фактично грабунок надр, з річки Дніпро на цю ділянку намивається пісок і сюди привозять пісок з інших місць щоб здійснювати перевалку і компанії субпідрядчики, підрядчики не сама компанія "Мостобуд" використовують її, щоб заробляти на надрах на піску

Ще 2018 Київрада розірвала договір із компаніями, через величезні борги перед громадою і незаконну діяльність. Але орендарі майданчик не покинули, тому комунальники від Київблагоустрою в присутності поліції вирішили демонтувати паркан.

Сергій Самохвалов, начальник демонтажного відділу КП "Київблагоустрій":

Департамент підписав доручення на огорожу, огорожа є незаконною, департамент підписав доручення про демонтаж, представники незаконної забудови понаганяли тітушок, здійснюють супротив, підпалюють машини, кидають каміння, запшикують вогнегасниками.

Орендарі навіть підігнали бульдозер до воріт, щоб додатково закрити прохід. До того ж біля паркану правоохоронці знайшли підпалений автомобіль із саморобною вибухівкою в середині. Машину загасили, пристрій знешкодили.

Антон Клітний, активіст ГО "Стоп Корупції":

Я так розумію, це була спроба провокації від нелегальних видобувачів піску відкрити кримінальне провадження що їм застосовують насилля, щодо них і спроба ще одного кримінального провадження щоб здійснювати тиск на активістів, які боряться, щоб ця точка була закрита.

З усіма цими пристрастями відразу демонтувати паркан не вдалося, тож ворота вирішили зрізати. А от представник компанії, яка працює на цій території, каже, що комунальники і активісти помилилися адресою. Стверджує, землю компанія не орендувала, а викупила.

Сергій Чередник, адвокат, представник ТОВ "КПС Груп":

Дії КП "Київблагоустрій" носять незаконний характер тому що в приписі зазначена адреса Промислова, 4 ПАТ "Мостобуд", вказана адреса відповідно до реєстрів - вулиця Промислова 11, щас вам 11-Б.

Паркан таки демонтували. Місто повернуло собі 17 гектарів землі біля Дніпра. Ця проблема в Україні глобальна. Уздовж Дніпра десятки захованих поміж дерев установок для добування піску. Це руйнує цілі екосистеми, адже русла річок змінюються, береги обвалюються, рівень кисню у воді меншає, риба гине і річка фактично перетворюється у стічну канаву.