У Білорусі опозиція висунула вимоги до чинної влади [ Редактировать ]
У Білорусі опозиція висунула свої вимоги до чинної влади країни. Напередодні відбулося перше засідання Координаційної ради, створеної для організації передачі влади в країні.
Серед вимог: перевибори, припинення міліцейського свавілля, а також звільнення політв'язнів і виплата компенсацій постраждалим.
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