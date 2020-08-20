Арсенал зброї вилучили правоохоронці у жителя Одещини. Як повідомили в поліції, мешканець Біляївки зберігав удома дев'ять одиниць зброї, зокрема кулемет та автомат, чотири вибухові пристрої та близько тисячі набоїв. Звідки у нього такий арсенал - чоловік не каже.

Подію розслідують за статтею незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловікові "світить" до 7 років за гратами.