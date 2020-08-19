Французский ПСЖ одержал крупную победу над немецким "РБ Лейпциг" в полуфинале Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 3:0, передает "РБК-Украина".

Парижане вышли вперед на 13 минуте благодаря голу Маркиньоса. Перед перерывом преимущество ПСЖ удвоил Анхель Ди Мария. На 56 минуте Хуан Бернат довел счет до крупного.

Таким образом, парижский футбольный клуб впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче, который состоится 23 августа, ПСЖ сыграет с победителем встречи "Лион" - "Бавария".

Кроме того, главный тренер парижан Томас Тухель вышел в финал ЛЧ впервые в своей тренерской карьере.

Ранее сообщалось, что "Интер" разгромил "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы.