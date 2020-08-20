Джо Байден офіційно став кандидатом у президенти США. Яким главою держави він може бути, якщо, звісно ж, переможе? І чим запам'ятався Америці і світу?

Більше трьох з половиною тисяч голосів "за" - і Джо Байдена на першому в історії віртуальному з'їзді затверджують кандидатом у президенти. Команда радників дістає конфетті, активісти - аплодують, сидячи вдома біля своїх ноутбуків. Політику старої школи в цьому форматі відверто незручно, але свого він досяг. Він фіналі перегонів - і з гарними шансами на успіх.

На момент інаугурації глави держави Байдену буде 78 років. І якщо він очолить країну - стане найбільш літнім президентом в її історії. Спроба ця для нього третя. Стати кандидатом від демократів політик намагався і у 1987, і у 2007 роках… І щоразу невдало - кампанія тривала всього кілька місяців, достатньої підтримки не було, то ж востаннє став напарником Обами, а після його перемоги - віце-президентом США, який, зокрема, відповідав за політику щодо України і Росії.

З фактів, які не на слуху: він доктор юридичних наук, наймолодший в історії сенатор (обрався, коли виповнилось лише 30 років). Один з найменш заможних топ-політиків Америки - грошей за життя не заробив. Відомо, що навіть на операцію для сина (вже коли був віце-президентом) позичав у Обами. А ще - має репутацію людини невибагливої. Поки був в Конгресі, щодня їздив на роботу звичайною електричкою.

Ті, хто із ним працювали, кажуть, що у Байдена чудове почуття гумору. І водночас він - лідер по обмовках під час публічних виступів, вічно щось переплутає. То міста, то штати, то скільки років Трамп ще може бути при владі, то назви свого ж персонального веб-сайту, куди прихильникам треба відправляти гроші…

А щодо шансів, то свіже опитування громадської думки, проведене на замовлення CNN, показує 50% підтримки Байдена у той час як за чинного президента 46% опитаних. І як сказав сам Трамп, схоже, лідера у перегонах не буде і два кандидати пліч опліч змагатимуться за крісло у Білому домі.