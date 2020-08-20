В Харьковской области усиливают контроль за соблюдением карантина [ Редактировать ]
В Харьковской области усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. Такое решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 242 человека.
"В связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области, харьковская полиция вместе с облгосадминистрацией, городскими властями, Госпродпотребслужбой, ГСЧС, службами Министерства здравоохранения активизирует совместные мероприятия, направленные на недопущение увеличения случаев инфицирования населения", - сообщили в полиции.
В полиции напомнили, что за нарушение правил карантина предусмотрены как штрафы от 17 до 170 тысяч гривен, так и тюремный срок от 3 до 8 лет.
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