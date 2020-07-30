Мірчу Луческу офіційно представили як головного тренера "Динамо" Київ [ Редактировать ]
Знайомтеся - "Містер". Київське "Динамо" офіційно презентувало Мірчу Луческу як головного тренера столичного клубу. Нагадаю, румунський наставник понад десять років очолював донецький "Шахтар". Команду, яка була і є головним суперником "Динамо". Тож тепер перед Луческу подвійний виклик. І своє перше тренування обіцяє провести на... психологічному полі. Насамперед, хоче дізнатися, чим живе кожен гравець.
Мірча Луческу, головний тренер ФК "Динамо" Київ:
Я проведу персональну співбесіду з кожним гравцем, щоб зрозуміти психологічний стан гравця. І взагалі чого він хоче від цього життя. Я вважаю, що в "Динамо" хороший підбір молоді. І в першу чергу їм треба змінити менталітет в плані підготовки.
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