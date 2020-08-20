Мужчина угрожает взорвать супермаркет в Киеве [ Редактировать ]
Фото: 112.ua
В один из столичных супермаркетов зашел мужчина угрожает устроить взрыв.
Об этом пишет "Киев-Оперативный".
Со столичного супермаркета "Велмарт", что по улице Чернобыльской в Киеве, поступил вызов на линию 102 о том, что в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом и "угрожает всех взорвать".
Отмечается, что на место происшествия выехали экстренные службы.
Ранее мы писали, что в Одессе охранник заминировал аэропорт из-за нехватки внимания. С территории терминала эвакуировали более 300 человек.
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