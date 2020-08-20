В один из столичных супермаркетов зашел мужчина угрожает устроить взрыв.

Об этом пишет "Киев-Оперативный".

Со столичного супермаркета "Велмарт", что по улице Чернобыльской в Киеве, поступил вызов на линию 102 о том, что в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом и "угрожает всех взорвать".

Отмечается, что на место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее мы писали, что в Одессе охранник заминировал аэропорт из-за нехватки внимания. С территории терминала эвакуировали более 300 человек.