Новая мультимедийная платформа опросов и изучения общественного мнения iViche.com ("Интернет-Вече") запустила свой первый масштабный исследовательский проект. А именно - опрос украинцев, почему они поддерживают ту или иную политическую силу.



Опросов, которие "ранжируют" политические партии, выстроившиеся перед забегом по распределению мест в местных органах власти, сегодня хватает. Однако, в отличие от других, платформа iViche поставила цель разобраться не просто с уровнем поддержки, а в сознательных и подсознательных мотивах, которые движут гражданами при выборе той или иной партии.



Среди объектов исследования - Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность, "Батькивщина" и даже партия Шария. Но система iViche дает возможность каждому участнику опроса указать другой объект его политической привязанности. Такую же свободу пользователям платформа дает и при указании причин своего выбора: кроме предложенных ответов, участники опроса могут указывать свои варианты, которые также попадают в перечень для голосования.



Варианты ответов, предложенные iViche, сформулированы с определенной долей юмора, предполагая, что и мотивация наших избирателей часто тоже не лишена юмористического основания. К примеру, среди вариантов ответов на вопрос, почему люди голосуют за Слугу народа, является «Жду посадок», по ОПЗЖ: "Рабинович прикольный", по ЕС: "Хочется еще реформ" и "Гончаренко - в мэры столицы!". Сторонники "Батькивщины" могут выбрать вариант "Красота спасет Мир!", а электорат партии Шария - "Это не партия, а Ютуб-канал".



Новый социально-политический сервис iViche проводит исследования по уникальной двухтуровой схеме. В ходе первого этапа - "обсуждение", - участники могут добавлять свои варианты ответов, менять свое мнение, переголосовывать. Таким образом, по замыслу авторов, собирается максимальное количество сознательных мыслей. В ходе же второго этапа - голосования - участники голосуют только за один из набора вариантов, забранных в первом туре.



Платформа требует несложной регистрации, а уже зарегистрированным участникам iViche предоставляется возможность самим создавать опросы на темы, которые кажутся им актуальными и важными. На сегодня это действительно уникальный инструмент «цифровой демократии», который, с одной стороны, фиксирует "болевые точки общества", с другой - информирует о таких сигналах власть. Ведь после завершения голосований система автоматически рассылает результаты по электронным адресам государственных органов, которые указывают пользователи при создании опроса.