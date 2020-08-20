Почнімо з резонансних новин із Росії. Відомого тамтешнього опозиціонера Олексія Навального сьогодні було шпиталізовано з підозрою на отруєння. Зараз він знаходиться в реанімації, в одній із лікарень Омська. Що сталося та в якому він стані - дивіться в сюжеті.

Йому стало зле на борту літака, що прямував у Москву з Томська, куди Навальний їздив у справах. Поруч була його речниця Кіра Ярмиш. Каже: опозиціонер знепритомнів просто у літаку. Борт терміново посадили в Омську. Ці кадри зняли пасажири того самого рейсу.

Першою підозру на токсичне отруєння озвучила Ярмиш. Навальний перед відльотом пив чай, в який, імовірно, щось підмішали. У ЗМІ потрапив попередній діагноз - отруєння невстановленим психодислептиком. Проте у лікарні з діагнозом не поспішають.

Анатолій Калініченко заступник головного лікаря лікарні швидкої допомоги:

Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но, кроме этого, может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике.

Пацієнт у стані коми на апараті штучної вентиляції легень. В Омськ прилетіла його дружина та особистий лікар. В реанімацію їх не пускають. Соратники наполягають на переведенні Навального в іншу лікарню. За словами речниці, це не перша спроба отруїти опозиціонера.

Торік його забрали в лікарню зі спецприймальника, де він відбував адміністративний арешт за заклик до участі в несанкціонованій акції. У Навального діагностували гостру алергічну реакцію. Сам він заявив, що це було отруєння.

Олексій Навальний, опозиціонер:

Волна будет нарастать. И этот режим еще сильно пожалеет о том, что он сделал.

44-річний Олексій Навальний - блогер, журналіст, громадський та політичний діяч, опозиціонер зі стажем. Засновник некомерційного Фонду боротьби з корупцією, який у своїх розслідуваннях викривав схеми шахрайських заробітків російських топ-чиновників та прибічників кремлівського режиму.

Неодноразово піднімав багатотисячні протиурядові акції протесту. З його подачі панівна політична сила "Єдина Росія"закріпилася в опозиційних колах як "Партия жуликов и воров". Балотувався в мери Москви. Місяць тому Фонд боротьби з корупцією, де регулярно проводили обшуки, довелося закрити - через судові позови.

Олексій Навальний, опозиціонер:

Очевидно, что заказчиками всего этого являются Усманов, Медведев и высшие власти Российской Федерации.

У Томськ Навальний приїхав перед виборами у єдиний день голосування. Два співробітники місцевого осередку його штабу балотуються в міську раду. У Кремлі про тяжкий стан опозиціонера знають. І обіцяють провести розслідування, якщо версія з отруєнням підтвердиться. Поки що правоохоронці вважають, що Навальний міг сам щось не те з'їсти чи випити.