Зеленский вывез мировых дипломатов под Херсон [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский организовал рабочий визит с послами разных стран в Херсонскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Так, Зеленский организовал рабочую поездку в Херсонскую область для группы послов стран G7 в Украине, стран ГУАМ, других стран Европы и Азии и рассказал о шагах, которые предпринимает власть для развития региона.
Мы хотим, чтобы вы увидели, что Херсонщина - это жемчужина юга Украины. Чтобы вы почувствовали на себе, как прекрасно можно отдохнуть у нас, увидели наши приманки - как туристические, так и инвестиционные, наших гостеприимных людей, наш ответственный бизнес.
Отмечается, что за два дня послы посетят национальный заповедник Аскания Нова, винодельческое хозяйство князя Трубецкого, остров Джарылгач и т.д.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подтвердил, что встреча помощников лидеров "нормандской четверки" состоится.
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