Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Херсонскую область заявил, что встреча советников лидеров стран-участников "нормандского четверки" подтверждена. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию вел его офис в Facebook.

В "нормандской встрече" в Париже 28 августа примет участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

По словам Зеленского, следующим шагом станет встреча глав этих государств (Россия, Германия, Украина и Франция - ред.).

После советников будем ждать продолжения и встречи лидеров Нормандии.

Как сообщали "Подробности", вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в августе 2020 года. При этом он допускает, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате.