Зеленский подтвердил встречу помощников лидеров "нормандской четверки" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Херсонскую область заявил, что встреча советников лидеров стран-участников "нормандского четверки" подтверждена. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию вел его офис в Facebook.
В "нормандской встрече" в Париже 28 августа примет участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.
По словам Зеленского, следующим шагом станет встреча глав этих государств (Россия, Германия, Украина и Франция - ред.).
После советников будем ждать продолжения и встречи лидеров Нормандии.
Как сообщали "Подробности", вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в августе 2020 года. При этом он допускает, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате.
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