Зеленский и президент Швейцарии посетят прифронтовую зону на Донбассе [ Редактировать ]
Послезавтра, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга совместно посетят прифронтовую территорию Донбасса. Стороны ознакомятся с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции со швейцарской коллегой.
"Послезавтра мы совместно посетим Донбасс. Для меня ценно, когда мировые лидеры посещают со мной восток и видят, сколько бед принесла война", - сказал Зеленский.
Он добавил, что сегодня Швейцария является единственным государством, которое оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта украинцам.
Перед визитом президента Швейцарии планировалось, что Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс, чтобы ознакомиться с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
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