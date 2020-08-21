У селищі Клевань на Рівненщині люди потерпають від сусідства хімічного підприємства. Жителі переконані: завод їх труїть. Медики реєструють збільшення кількості захворювань. Місцевим уже урвався терпець - і вони вийшли на протест.

Запах такий як розчинник такий солодкуватий їдкий такий пекучий. Пече зразу носоглотка, паморочить в голові.

У таких умовах сім'я Наталії живе уже три роки. Жінка каже запах навіть у хаті. Часто болить голова, дере в горлі. Через їдкі випари - хворіють діти.

Наталія Дьякова, жителька селища Клевань:

Старшенька дитинка в неї три роки назад була підозра на онкологію щитовидки. Менша дитинка народилася з аномалією судинної системи. Коли я була вагітна, я не могла ні гуляти, так як потрібно вагітній, а дихала цим смородом.

У своїх бідах люди звинувачують місцеве підприємство, де виготовляють смоли, фарби та лаки. Завод розташований неподалік від хат. Кілька разів на тиждень, стверджують місцеві, завод викидає в повітря небезпечні речовини.

Світлана Наконечна, жителька селища Клевань:

Там такі викиди, що чоловіки стають імпотентами. Вночі наприклад як прокидаюсь від того, що я не маю чим дихати. Такі страшенні викиди. Ясно, що вони не контролюють, ніхто фільтрів ніяких не ставить.

Підприємство працює в Клевані з 2003. А останні три роки на заводі збільшили потужності і бувають дні, коли дихати геть нічим. Тхне переважно вночі та у вихідні, коли екоінспекція не приїжджає, скаржаться люди.

Дмитро Жовтянський, Клеванський селищний голова:

За останні два роки ми дійсно фіксували центром обласним лабораторним центром перевищення гранично допустимих норм в житловій забудові в декілька разів. Відповідно по цим результатам ми напрявляли листи на перевірки.

Люди запевняють - звертались до чиновників усіх рівнів. Не допомогло. Тому і вийшли на протест.

Тамара Ізотова, жителька селища Клевань:

Люди вимагають припинити екологічний геноцид селища Клевань, від якого потерпає і село Зоря. Люди вимагають, щоб до них прислухалося вище керівництво держави - президент і кабінет міністрів, оскільки звернення до місцевої влади фактично не дає ніяких результатів.

Мешканці Клеваня та Зорі перекрили державну дорогу Рівне-Луцьк. Кажуть - акція попереджувальна, тож надовго проїзд автівок не блокують. Керівники підприємства до пікетувальників не приїхали. Завод працював у звичному режимі. Тут запевняють, жодних норм у роботі не порушують. Мають дозвільні документи на роботу. Чому хворіють люди - не знають. Мовляв, 250 працівників підприємства на здоров'я не скаржаться.

Зоя Іващук, директорка підприємства:

Порушень, які би підтвердили думку громади, що ми забруднюємо повітря - не виявлено. Однак, враховуючи побажання мешканців і щоб зняти соціальну напругу ми встановили додаткові фільтри. Зараз ми робимо, модернізуємо деякі процеси. В результаті цього ще буде зменшений запах.

Люди обурені, що жодна з інстанцій на їхні протести ніяк не реагує. І якщо цього разу протестувальників не почують - вони готові блокувати шляхи безстроково, і навіть голодувати.