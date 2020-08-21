"Не можуть дихати": завод на Рівненщині звинуватили в отруєнні селян [ Редактировать ]
У селищі Клевань на Рівненщині люди потерпають від сусідства хімічного підприємства. Жителі переконані: завод їх труїть. Медики реєструють збільшення кількості захворювань. Місцевим уже урвався терпець - і вони вийшли на протест.
Запах такий як розчинник такий солодкуватий їдкий такий пекучий. Пече зразу носоглотка, паморочить в голові.
У таких умовах сім'я Наталії живе уже три роки. Жінка каже запах навіть у хаті. Часто болить голова, дере в горлі. Через їдкі випари - хворіють діти.
Наталія Дьякова, жителька селища Клевань:
Старшенька дитинка в неї три роки назад була підозра на онкологію щитовидки. Менша дитинка народилася з аномалією судинної системи. Коли я була вагітна, я не могла ні гуляти, так як потрібно вагітній, а дихала цим смородом.
У своїх бідах люди звинувачують місцеве підприємство, де виготовляють смоли, фарби та лаки. Завод розташований неподалік від хат. Кілька разів на тиждень, стверджують місцеві, завод викидає в повітря небезпечні речовини.
Світлана Наконечна, жителька селища Клевань:
Там такі викиди, що чоловіки стають імпотентами. Вночі наприклад як прокидаюсь від того, що я не маю чим дихати. Такі страшенні викиди. Ясно, що вони не контролюють, ніхто фільтрів ніяких не ставить.
Підприємство працює в Клевані з 2003. А останні три роки на заводі збільшили потужності і бувають дні, коли дихати геть нічим. Тхне переважно вночі та у вихідні, коли екоінспекція не приїжджає, скаржаться люди.
Дмитро Жовтянський, Клеванський селищний голова:
За останні два роки ми дійсно фіксували центром обласним лабораторним центром перевищення гранично допустимих норм в житловій забудові в декілька разів. Відповідно по цим результатам ми напрявляли листи на перевірки.
Люди запевняють - звертались до чиновників усіх рівнів. Не допомогло. Тому і вийшли на протест.
Тамара Ізотова, жителька селища Клевань:
Люди вимагають припинити екологічний геноцид селища Клевань, від якого потерпає і село Зоря. Люди вимагають, щоб до них прислухалося вище керівництво держави - президент і кабінет міністрів, оскільки звернення до місцевої влади фактично не дає ніяких результатів.
Мешканці Клеваня та Зорі перекрили державну дорогу Рівне-Луцьк. Кажуть - акція попереджувальна, тож надовго проїзд автівок не блокують. Керівники підприємства до пікетувальників не приїхали. Завод працював у звичному режимі. Тут запевняють, жодних норм у роботі не порушують. Мають дозвільні документи на роботу. Чому хворіють люди - не знають. Мовляв, 250 працівників підприємства на здоров'я не скаржаться.
Зоя Іващук, директорка підприємства:
Порушень, які би підтвердили думку громади, що ми забруднюємо повітря - не виявлено. Однак, враховуючи побажання мешканців і щоб зняти соціальну напругу ми встановили додаткові фільтри. Зараз ми робимо, модернізуємо деякі процеси. В результаті цього ще буде зменшений запах.
Люди обурені, що жодна з інстанцій на їхні протести ніяк не реагує. І якщо цього разу протестувальників не почують - вони готові блокувати шляхи безстроково, і навіть голодувати.
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