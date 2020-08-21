К 29-й годовщине независимости Украины посольство Азербайджана в Украине подготовило оригинальный подарок - поздравительный видеоролик, в котором приняли участие молодые азербайджанцы, успешно интегрировавшиеся в украинское общество, а также посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, молодые врачи и архитекторы, певцы и государственные служащие, которым Украина дала путевку в жизнь, большие возможности и перспективы, на фоне живописных видов древнего Киева с благодарностью и любовью читают стихотворение выдающегося украинского поэта Владимира Сосюры "Любіть Україну" на украинском языке. Свои искренние поздравления и наилучшие пожелания братскому украинскому народу от имени всего азербайджанского народа, от коллектива Посольства и от себя лично выразила посол Эльмира Ахундова.

Автором идеи ролика является сотрудница посольства Азербайджана в Украине, молодой дипломат Тарана Садыгова. Режиссер, с энтузиазмом осуществивший этот замечательный проект, - этнический азербайджанец, гражданин Украины - талантливый режиссёр-постановщик Ильгар Ахундов, призер американского кинофестиваля "Palm Springs".