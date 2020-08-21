Світлана Тихановська назвала страйкарів символом нової Білорусі [ Редактировать ]
Головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тихановська закликає продовжувати акції непокори. Про це вона заявила у новому відеозверненні. Страйкарів і учасників вуличних мітингів Тихановська назвала символом нової Білорусі, і укотре повторила вимоги опозиції.
Нагадаю, днями припинили працювати робітники найбільших підприємств країни - тракторного заводу, "Гродноазоту", "Білоруськалію" та інших.
Декого з протестувальників розганяв ОМОН, очільника страйкарів Мінського автомобільного заводу затримали. До протестів долучилися журналісти державних телеканалів, медики, спортсмени та діячі культури.
Світлана Тихановська, учасниця виборів президента Білорусі:
Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла. Наши цели просты - прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы.
У Мінську мітингували музиканти на знак солідарності з акторами театру імені Янки Купали. Керівника раніше звільнили за підтримку опозиції, трупа пішла разом із ним. На площі Незалежності у столиці зібралися близько двадцяти тисяч містян із біло-червоними прапорами, їх підтримали у Вільнюсі біля білоруського посольства.
Напередодні опозиція створила координаційну раду для мирної передачі влади в країні, але слідчий комітет Білорусі відкрив проти учасників кримінальну справу за статтею "захоплення влади".
Сергій Долгушев, музикант:
Теперь уже никто не может просто молчать, сидеть дома, смотреть на беспредел, как просто убивают наших людей, делают просто беззаконние.
Ольга, учасниця протесту:
Потому что хочется быть вместе с народом и слышать по нашему телевидению правду, что творится на улицах. То что слышишь на центральных телеканалах - сплошное вранье. И сейчас какие-то эмоции который день подряд, прям мурашки по телу.
по теме
У Мінську музиканти підтримали акторів театру імені Янки Купали
На площі Незалежності у столиці зібралися близько двадцяти тисяч містян із біло-червоними прапорами, їх підтримали у Вільнюсі біля білоруського посольства.
У Білорусі до протестів долучилися медики та актори
Непокоять Європу і протести в Білорусі. Там 12 день тривають мітинги. І це вже, вочевидь, набридло "Бацьку". Тож Лукашенко перейшов до нової фази спілкування з опозицією - погрожує тюрмою
Світлана Тихановська звернулася по допомогу до Євросоюзу
Опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тихановська розповіла про порушення прав людини у Білорусі і попросила підтримки Євросоюзу
У Білорусі готують інавгурацію Олександра Лукашенка
Інавгурація Олександра Лукашенка має відбутися у найближчі два місяці, - про це повідомляє білоруський Центрвиборчком
У Білорусі до антиурядових протестів долучилися спортсмени
До антиурядових протестів у Білорусі долучилися спортсмени. Майже сотня з них звернулася до влади з відкритим листом. Вимагають провести повторні вибори, звільнити затриманих мітингувальників та політв'язнів, а також припинити свавілля силовиків.