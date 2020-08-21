Адвокат Вячеслав Ганган заявил, что принятие законопроекта относительно антимонопольной реформы позволит оздоровить украинскую экономику и поможет создать средний класс.

Об этом он написал в блоге на OBOZREVATEL. По его мнению, одна из главных причин нездоровья экономики страны - проблемы с конкуренцией.

"В нашем государстве создано много антикоррупционных органов, которые фактически борются со следствиями, но почти никто не может повлиять на причины, на экономическую систему. Вопросами конкуренции занимается Антимонопольный Комитет Украины – слабый орган с куцыми полномочиями и устаревшей материально-технической базой. Его сотрудники получают маленькие зарплаты, работают на устаревших компьютерах, а для того, чтобы получить информацию, им приходится отправлять запросы по почте. При этом они выполняют достаточно серьезную работу, работают с крупными предприятиями – монополистами, выписывают большие штрафы, на них часто оказывается давление", – написал Ганган.

По его мнению, спасти экономику Украины можно именно антимонопольной реформой, повышением статуса Антимонопольного комитета и расширение его полномочий. Этого, как пишет адвокат, требует от Украины и Евросоюз.

"Решить вопрос реформирования АМКУ призван законопроект №2730-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конкуренционно-антимонопольной реформы", поданный народными депутатами. Его принятие жизненно необходимо для экономики. Помочь ей выбраться из той ямы, в которой она находится, можно только создав здоровую конкурентную среду. А сделать это без антимонопольной реформы невозможно", – подчеркнул Ганган.