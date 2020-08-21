В Минске к акциям протеста присоединились автомобилисты (видео) [ Редактировать ]
Водители в Минске начали блокировать движение в знак солидарности с протестующими против итогов президентских выборов, сообщает портал tut.by.
Сторонники белорусской оппозиции проводят сегодня акцию "Цепь покаяния". Активисты выстраиваются на многолюдных улицах Минска, автомобилисты поддерживают их сигналами.
В частности, на перекрестке возле станции метро "Академия наук"» автомобилисты на некоторое время остановили движение, несмотря на зеленый сигнал светофора, и начали сигналить. На улице Немиге в центре Минска к перекрытию движения присоединились пешеходы.
Правоохранители пока не мешают участникам акции.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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