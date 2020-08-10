Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой (видео) [ Редактировать ]
Александр Лукашенко, который по данным ЦИК Беларуси набрал 80,23% голосов на выборах президента, начал принимать поздравления от иностранных лидеров.
Первым Лукашенко, который избирается на шестой срок, поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает государственное информагентство "БелТА". Также поздравительные телеграммы прислали президент Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.
Между тем штаб Светланы Тихановской - главного конкурента Лукашенко на выборах, которая, согласно данным ЦИК набрала 9,9%, не признал итоги выборов и заявил, что результаты не соответствуют действительности.
Независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, как в ходе предварительного голосования, так и в основной день выборов.
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