Александр Лукашенко, который по данным ЦИК Беларуси набрал 80,23% голосов на выборах президента, начал принимать поздравления от иностранных лидеров.

Первым Лукашенко, который избирается на шестой срок, поздравил ​председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает государственное информагентство "БелТА". Также поздравительные телеграммы прислали президент Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

Между тем штаб Светланы Тихановской - главного конкурента Лукашенко на выборах, которая, согласно данным ЦИК набрала 9,9%, не признал итоги выборов и заявил, что результаты не соответствуют действительности.

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Независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, как в ходе предварительного голосования, так и в основной день выборов.

В Минске и других городах Беларуси в ночь на 10 августа на улицы вышли тысячи человек, несогласных с результатами голосования. Между протестующими и правоохранителями произошли многочисленные кровавые стычки. В Минске, как минимум, один человек погиб - его сбил автозак. В МВД его смерть отрицают.

Правозащитники сообщают как минимум 200 задержанных. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела о массовых беспорядках. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил с заявлением из-за событий в Беларуси.