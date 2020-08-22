"Севилья" в шестой раз стала чемпионом Лиги Европы [ Редактировать ]
Испанская "Севилья" одержала победу над миланским "Интером" в финале Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Райн-Энерги" в немецком Кельне и завершилась со счетом 3:2.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Счет уже на пятой минуте открыл Ромелу Лукаку, реализовав пенальти. "Севилья" ответила двумя голами Люка де Йонга, отличившегося на 12 и 33 минутах. "Нерадзурри" сравняли счет на табло уже на 35 минуте благодаря голу Диего Година. Победу испанцам принес гол Диего Карлоса.
Для испанского клуба это уже шестая победа в шести финалах Лиги Европы и Кубка УЕФА, что является рекордом турнира. Прежде андалусская команда побеждала в сезонах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 и 2015/16.
Таким образом, "Севилья" прошла в Суперкубок УЕФА, где сыграет с победителем Лиги чемпионов, в которой встретятся мюнхенская "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен". Матч за Суперкубок пройдет в Будапеште 24 сентября.
Ранее сообщалось, что определился второй финалист Лиги чемпионов.
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